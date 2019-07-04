Джокович рассказал о лучшем сезоне в карьере

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович рассказал о сезоне, который стал поворотным в его карьере.
«Концовка 2010 года стала очень важным этапом в моей жизни. Выигрыш Кубка Дэвиса со сборной Сербии был особенным. Он подарил особые приятные чувства. Думаю, тогда я смог найти баланс между личной жизнью и карьерой. Я просто мог играть на лучшем уровне.
Сезон-2011 был одним из лучших, если не лучшим для меня. Тогда многое вокруг меня изменилось. Я смог реализовать свой потенциал. Я стал больше доверять себе в решающих матчах и розыгрышах, стал больше верить в себя. Тогда я стал по-настоящему топ-игроком. Конечно, между первым титулом на турнире «Большого шлема» в 2008-м и сезоном-2011 я также играл отлично. Три года подряд я был третьей ракеткой мира, позади Надаля и Федерера. Это не так уж плохо.
Но именно 2011 год стал поворотным. Он вывел меня на новый уровень. Я обрёл чемпионский менталитет. Это позволило мне выигрывать турниры «Большого шлема». Я стал верить, что могу обыгрывать этих двух ребят, а до этого они доминировали. Они забирали все «Шлемы», — передаёт слова Джоковича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В третьем круге Уимблдона Новак сыграет с поляком Хубертом Хуркачем.
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