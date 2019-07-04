Раонич: если Маррей и Серена не выиграют Уимблдон, это сочтут неудачей

Канадский теннисист Милош Раонич поделился ожиданиями от выступления в миксте на Уимблдоне британца Энди Маррея и американки Серены Уильямс.
«Или всё будет невероятно здорово, или закончится ничем. Думаю, люди многого от них ждут, учитывая, что Маррей выиграл турнир в Лондоне в паре. Серена, кажется, в паре с сестрой выиграла вообще всё. Может, в её коллекции нет только титула в миксте в Австралии. Конечно, от них ждут многого. Думаю, если они не выиграют титул, люди сочтут это неудачей.
Но в любом случае зрители должны быть довольны. СМИ, теннисные болельщики, все насладятся их игрой. Сейчас идут ранние стадии, когда в одиночке топ-игроки ещё не встречаются друг с другом. Энди и Серена привлекут большое внимание. Посмотрим, как долго они смогут выдержать. Но история может быть увлекательной", — передаёт слова Раонича корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили.
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