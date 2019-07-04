15-летняя рекордсменка Гауфф прокомментировала выход в третий круг Уимблдона

15-летняя американка Кори Гауфф поделилась эмоциями от двух побед на старте Уимблдона. В первом круге она обыграла соотечественницу Винус Уильямс, а во втором оказалась сильнее словачки Магдалены Рыбариковой.
«Конечно, мне было нелегко сконцентрироваться на игре из-за внимания в соцсетях и всего остального. Люди продолжают писать о нашем матче с Винус. Я старалась переключиться. После той победы я заснула около полуночи. Я наслаждалась победой, но затем настал новый день.
Я даже не знаю, сыграла ли с Рыбариковой лучше, чем с Уильямс. Может, так и есть. Кажется, я ни разу не проиграла свою подачу в этой матче.
Что сказали родители? Что впереди новый матч, что турнир не окончен. Они посоветовали не думать о том, что уже в прошлом, и продолжать трудиться.
Я просто сохраняла спокойствие. Многие игроки не так спокойны на корте, хотя выступают уже давно. Думаю, приобретая опыт, я буду играть ещё лучше. Буду принимать больше верных решений на корте. Я провела не так много матчей в профессиональном теннисе. Но опыт выступления на юниорском уровне определённо помогает», — передаёт слова Гауфф корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В третьем круге Гауфф, ставшая самой молодой участницей Уимблдона в истории, сыграет со словенкой Полоной Херцог.
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