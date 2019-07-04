Рублёв проиграл Куэрри во втором круге Уимблдона
Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг Уимблдона, проиграв представителю США Сэму Куэрри со счётом 3:6, 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.
Андрей 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 26 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.
«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Куэрри на Уимблдоне.
За выход в четвёртый круг Уимблдона Куэрри поспорит с победителем поединка Джон Миллман (Австралия) — Ласло Джере (Сербия, 31). Турнир завершится 14 июля.
Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является серб Новак Джокович.
04 июля 2019 года, четверг. 13:05 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
65
Сэм Куэрри
С. Куэрри
3 : 0
79
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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Надаль подготовил курс перевоспитания Кирьоса
Главный матч 4 июля – встреча Надаля и Кирьоса, у которых счёт пока ничейный – 3-3. А что ещё можно посмотреть в четвёртый день Уимблдона?
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