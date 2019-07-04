Рублёв проиграл Куэрри во втором круге Уимблдона

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел пробиться в третий круг Уимблдона, проиграв представителю США Сэму Куэрри со счётом 3:6, 2:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.



Андрей 7 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного из 5 брейк-пойнтов. На счету его соперника 26 эйсов, 4 двойные ошибки и 5 брейков.



«Чемпионат» провёл текстовую трансляцию матча:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Куэрри на Уимблдоне.

За выход в четвёртый круг Уимблдона Куэрри поспорит с победителем поединка Джон Миллман (Австралия) — Ласло Джере (Сербия, 31). Турнир завершится 14 июля.



Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является серб Новак Джокович.

