Азаренко: я отбросила эти «нравится — не нравится»

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко прокомментировала выход в третий круг Уимблдона. Во втором раунде бывшая первая ракетка мира разгромила представительницу Австралии Айлу Томлянович со счётом 6:2, 6:0.
В третьем круге Виктория сыграет с румынкой Симоной Халеп.
«Чем дальше проходишь, тем больше, наверное, адреналина появляется. Но я уже много раз играла на таких турнирах, поэтому знаю, что концентрироваться надо от матча к матчу. Две недели держать концентрацию — это долго. Сегодня у меня всё получилось хорошо.
Я не думаю о том, нравится мне покрытие или нет. Я здесь, на Уимблдоне. Здесь нужно играть и стараться сделать всё возможное. Я отбросила эти «нравится — не нравится», — сказала Азаренко в эфире Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
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