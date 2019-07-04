Орлов: мне сказали: «Чтобы разобраться в допинге, гляньте на Уильямс и Шарапову»

Спортивный комментатор Геннадий Орлов оценил ситуацию с российской теннисисткой Марией Шараповой, которая не может вернуться на прежний уровень после дисквалификации за употребление мельдония.

«Завершать карьеру или нет, Шарапова сама решит. Я разговаривал с очень сильным специалистом в области спортивной медицины, который работает более 20 лет в Канаде. Он мне говорит: „Если кто-то хочет разобраться в допинге, посмотрите на сестёр Уильямс и на Шарапову. Разница есть?“ Но пострадала от допинга Шарапова, потому что она сама призналась в применении мельдония.



Мария так физически не одарена и не подкормила мышцы в своё время. Всё-таки в спорте сегодня от этого очень многое зависит — это природная физическая выносливость, сила. Ну и накладываются травмы. Наверное, когда-то ей придётся закончить. Но в то же время она молодец, хорошо играла, доставляла удовольствие, была среди лидеров мирового тенниса. Хорошая карьера», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Петербурге».

Мария снялась с матча с француженкой Полин Пармантье в первом круге Уимблдона при счёте 6:4, 6:7 (4:7), 0:5 из-за проблем с рукой.

Тренер: Шарапова упустила момент уйти достойно