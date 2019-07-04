Стивенс — журналисту, сравнившему её с Томичем: это чёрт-те что, бро

Американка Слоан Стивенс на пресс-конференции после победы во втором круге Уимблдона ответила на вопрос, как сильно она выкладывается на корте.

Журналист обратился к Слоан со словами: «Иногда кажется, что вы совсем не прикладываете усилий на корте. Бывает, люди критикуют вас, так как кажется, что вы даже не стараетесь».

Стивенс ответила: «Конечно, я всегда стараюсь. Это долгий разговор. Я уже стара, мне 26. Я стараюсь не обращать внимания на эти разговоры. Я должна приходить сюда после каждого матча, чтобы общаться с вами. А вам нужно писать что-то. Но в конце концов, вы не выходите на корт. Играю я. Именно мне приходится жить со своими результатами — хорошими и плохими. Слишком много внимания уделяется мнению людей и тому, что они пишут».

Тот же репортёр уточнил: «Я говорю об этом, потому что не знаю, слышали вы или нет, но Бернарда Томича лишили всех призовых. Они решили, что он не прикладывал достаточных усилий. Кажется, он играет примерно как вы».

«О, не повезло ему. Вы сравниваете меня с ним? Это чёрт-те что, бро. Если бы он проиграл 0:6, 0:6, 0:6, то это было бы что-то, а так, он выиграл четыре гейма за сет. Не знаю, не видела. Конечно, на „Ролан Гаррос“ то же случилось с Татишвили. Если турниры теперь сами будут судить… Не знаю, поддерживаю ли я их… Это скользкий путь», — передаёт слова Стивенс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.