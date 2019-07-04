Рублёв — о проигрыше американцу Куэрри: матча как такового не было

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение в матче второго круга Уимблдона с представителем США Сэмом Куэрри со счётом 3:6, 2:6, 3:6.
«Сложно что-то сказать, потому что матча как такового не было. Сэм был гораздо лучше. Особо шансов у меня не было, было пару моментов, чтобы зацепиться за что-то. Как-то у соперника всё сегодня удачно получалось. Удачно подавал, достаточно прилично играл на задней линии. И с лёта хорошо играл, что для него большая редкость. Что я ни пробовал, не дало результата. Он был на голову сильнее.
Я улыбался, когда он очередной удар навылет делал с задней линии. Или же, когда я ждал подачи влево, а он подавал вправо.
В конце ругался на себя из-за того, что какое-то глупое решение принимал, не знал уже, что сделать. Лучше сыграть правильно, и пусть он забьёт, чем делать глупости и не иметь никакого шанса. За это больше я ругал себя. В третьем сете было несколько моментов, чтобы повести, но не сложилось.
Если будет ещё матч с этим соперником, надеюсь, я буду играть лучше, а счёт будет немного повыше», — сказал Рублёв в интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Романовой.
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