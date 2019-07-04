Федерер вышел в третий круг Уимблдона

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в третий раунд Уимблдона. Во втором круге турнира «Большого шлема» 37-летний теннисист в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Джея Кларка со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Федерер выполнил 10 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету британского теннисиста — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок. При этом Кларк ни реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 возможных.

За выход в четвёртый круг Федерер поспорит с победителем пары Люка Пуй (Франция) – Грегуар Баррер (Франция).



Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.