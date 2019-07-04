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Федерер вышел в третий круг Уимблдона

Федерер вышел в третий круг Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер вышел в третий раунд Уимблдона. Во втором круге турнира «Большого шлема» 37-летний теннисист в трёх сетах обыграл представителя Великобритании Джея Кларка со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2. Матч продолжался 1 час 39 минут.

Федерер выполнил 10 эйсов, 2 раза ошибся на подаче и реализовал 4 брейк-пойнта из 5. На счету британского теннисиста — 1 подача навылет, 6 двойных ошибок. При этом Кларк ни реализовал ни одного брейк-пойнта из 2 возможных.

За выход в четвёртый круг Федерер поспорит с победителем пары Люка Пуй (Франция) – Грегуар Баррер (Франция).

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

04 июля 2019 года, четверг. 16:55 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
Джей Кларк
169
Великобритания
Джей Кларк
Д. Кларк
0 : 3
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
1 2 3 4 5
               
1 6 3 2    
6 7 7 6    
               
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