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Все россиянки выбыли из одиночной сетки Уимблдона

Все россиянки выбыли из одиночной сетки Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Последняя представительница России в женском одиночном разряде Уимблдона Варвара Флинк выбыла из соревнований. Во втором круге турнира «Большого шлема» она проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.

Флинк совершила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку. При этом россиянка реализовала 1 из 9 брейк-пойнтов. Гёргес выполнила 10 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче. При этом немка смогла реализовать 4 из 9 брейк-пойнтов.

Ранее в первом круге Уимблдона из розыгрыша выбыли россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина. Во втором раунде турнир покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.

04 июля 2019 года, четверг. 17:25 МСК
Уимблдон (ж). 2-й круг
Матч окончен
Варвара Флинк
141
Россия
Варвара Флинк
В. Флинк
0 : 2
Юлия Гёргес
17
Германия
Юлия Гёргес
Ю. Гёргес
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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