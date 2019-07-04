Все россиянки выбыли из одиночной сетки Уимблдона

Последняя представительница России в женском одиночном разряде Уимблдона Варвара Флинк выбыла из соревнований. Во втором круге турнира «Большого шлема» она проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 1:6, 4:6. Матч продолжался 1 час 13 минут.
Флинк совершила 3 подачи навылет, допустила 1 двойную ошибку. При этом россиянка реализовала 1 из 9 брейк-пойнтов. Гёргес выполнила 10 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче. При этом немка смогла реализовать 4 из 9 брейк-пойнтов.
Ранее в первом круге Уимблдона из розыгрыша выбыли россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина. Во втором раунде турнир покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.
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