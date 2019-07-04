Россиянки показали худший результат на турнире «Большого шлема» в XXI веке

Российские теннисистки установили собственный антирекорд в нынешнем розыгрыше Уимблдона — впервые в XXI веке ни одна из спортсменок не смогла преодолеть второй раунд одного из турниров «Большого шлема».
Последняя представительница России в женском одиночном разряде Уимблдона Варвара Флинк выбыла из соревнований. Во втором круге она проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 1:6, 4:6.
Ранее в первом круге Уимблдона из розыгрыша выбыли россиянки Светлана Кузнецова, Анастасия Павлюченкова, Мария Шарапова, Екатерина Александрова, Анна Калинская, Виталия Дьяченко и Дарья Касаткина. Во втором раунде турнир покинули Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова и Маргарита Гаспарян.
В последний раз россиянки не пробивались в третий круг турнира «Большого шлема» на Открытом чемпионате Франции 2000 года.
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