Серена Уильямс вышла в третий круг Уимблдона, отдав один сет словенке Юван

Американская теннисистка Серена Уильямс не без проблем преодолела второй раунд Уимблдона. В поединке с 18-летней словенкой Каей Юван она уступила в первом сете, но всё же смогла сломить исход противостояния в свою пользу – 2:6, 6:2, 6:4. Поединок продолжался 1 час 36 минут.

Серена 7 раз подала навылет и совершила 5 двойных ошибок. Американка реализовала 4 брейк-пойнтов из 10. Её соперница отметилась четырьмя эйсами и тремя двойными ошибками. Юван реализовала все три своих брейк-пойнта, но для победы этого не хватило.

В следующем круге Уимблдона Серена сыграет с немкой Юлией Гёргес, которая выбила из розыгрыша турнира последнюю из россиянок Варвару Флинк — 6:1, 6:4.



Ранее действующая чемпионка Уимблдона немка Анжелика Кербер не смогла защитить титул, проиграв представительнице США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6.