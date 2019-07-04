Надаль вышел в третий круг Уимблдона, выиграв 2 тай-брейка у Кирьоса

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Уимблдона. Во втором круге соревнований он обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Поединок продолжался 3 часа 7 минут.



Австралиец подал 29 эйсов, совершив при этом 3 двойных ошибки. Он реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Надаль в свою очередь 11 раз подал навылет, совершил 2 двойных ошибки и реализовал 2 брейка из 5.

Соперником в следующем раунде Надаля станет представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга, который во втором круге был сильнее литовца Ричардаса Беранкиса – 7:6 (7:4), 6:3, 6:3.



Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.