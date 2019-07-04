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Надаль вышел в третий круг Уимблдона, выиграв 2 тай-брейка у Кирьоса

Надаль вышел в третий круг Уимблдона, выиграв 2 тай-брейка у Кирьоса
Теннис / Уимблдон 2019 0

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Уимблдона. Во втором круге соревнований он обыграл представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Поединок продолжался 3 часа 7 минут.

Австралиец подал 29 эйсов, совершив при этом 3 двойных ошибки. Он реализовал оба брейк-пойнта, которые имел. Надаль в свою очередь 11 раз подал навылет, совершил 2 двойных ошибки и реализовал 2 брейка из 5.

Соперником в следующем раунде Надаля станет представитель Франции Жо-Вильфрид Цонга, который во втором круге был сильнее литовца Ричардаса Беранкиса – 7:6 (7:4), 6:3, 6:3.

Уимблдон — единственный турнир «Большого шлема», проходящий на траве. Соревнования завершатся 14 июля. Их действующим чемпионом является серб Новак Джокович.

04 июля 2019 года, четверг. 18:50 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
Ник Кирьос
43
Австралия
Ник Кирьос
Н. Кирьос
1 : 3
Рафаэль Надаль
2
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
1 2 3 4 5
               
3 6 6 6  
6 3 7 7  
               
04 июля 2019 года, четверг. 16:40 МСК
Уимблдон (м). 2-й круг
Матч окончен
Ричардас Беранкис
77
Литва
Ричардас Беранкис
Р. Беранкис
0 : 3
Жо-Вильфрид Цонга
72
Франция
Жо-Вильфрид Цонга
Ж. Цонга
1 2 3 4 5
               
6 3 3    
7 6 6    
               
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