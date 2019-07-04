Флинк: последняя надежда России на Уимблдоне? Я об этом не думала

Российская теннисистка Варвара Флинк рассказала, что не чувствовала дополнительной ответственности, оставшись последней представительницей страны на Уимблдоне.
«Для меня это большое событие и пока один из самых важных матчей, которые приходилось играть.
В первую очередь чувствую ответственность за этот матч, за саму себя. Даже не успела подумать о том, что я осталась последней русской теннисисткой на турнире.
Я показала далеко не лучшую свою игру. Конечно, каждый такой матч – большой опыт. Сегодня я была слишком зажата и не верила в себя», — сказала Флинк в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анастасии Романовой.
Флинк выбыла из соревнований — во втором круге турнира «Большого шлема» она проиграла представительнице Германии Юлии Гёргес со счётом 1:6, 4:6.
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