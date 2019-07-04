Вылет чемпионки Кербер и камбэк Серены – в обзоре 2-го круга Уимблдона

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, которая является действующей победительницей Уимблдона, выбыла из розыгрыша турнира-2019. Во втором круге она проиграла представительнице США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

Американская теннисистка Серена Уильямс не без проблем преодолела второй раунд турнира. В поединке с 18-летней словенкой Каей Юван она уступила в первом сете, но всё же смогла сломить исход противостояния в свою пользу – 2:6, 6:2, 6:4.

Первый номер рейтинга WTA австралийка Эшли Барти вышла в третий круг Уимблдона. За 55 минут она обыграла бельгийку Элисон Ван Эйтванк — 6:1, 6:3.

Чешка Петра Квитова (6-й номер посева) обыграла француженку Кристину Младенович со счетом 7:5, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 25 минут.