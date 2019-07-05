Яркая битва Надаля с Кирьосом и успех Федерера — в обзоре Уимблдона
Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий раунд Уимблдона, одолев представителя Австралии Ника Кирьоса со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3). Швейцарец Роджер Федерер обыграл хозяина кортов Джея Кларка — 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
Японец Кей Нисикори оказался сильнее британца Кэмерона Норри со счётом 6:4, 6:4, 6:0. Хорват Марин Чилич не сумел преодолеть барьер второго раунда, потерпев поражение от португальца Жоау Соузы — 4:6, 4:6, 4:6.
Видеообзор матчей второго круга доступен на «Чемпионате».
Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил южноафриканца Кевина Андерсона.
Нынешний розыгрыш Уимблдона завершится 14 июля.
Последние герои. Медведев и Хачанов сражаются за вторую неделю Уимблдона
Главные матчи 5 июля: Медведев – Гоффен и Хачанов – Баутиста-Агут. А что ещё можно посмотреть в пятый день Уимблдона?
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