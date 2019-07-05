Надаль: с таким талантом и подачей Кирьос может выигрывать ТБШ

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Ником Кирьосом во втором круге Уимблдона со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).

«Я много раз говорил, что Ник — топ-игрок, очень талантливый теннисист. Но есть много важных вещей, которые нужны, чтобы стать чемпионом. У него есть немало для этого. Но важно сохранять любовь и страсть к игре. Трудно достичь чего-то важного, если по-настоящему не любишь теннис.

С таким талантом и подачей Кирьос может выигрывать турниры «Большого шлема». У него есть талант для этого. Правда в том, что всё для него будет иначе, если он будет стараться играть так, как в матче со мной.

В первом круге он победил Томпсона, но его концентрация была не такой, как сегодня. Ему нравится участвовать в таких матчах, но, чтобы выиграть нечто важное, не обязательно нужны встречи с топ-игроками. Нужно играть и просто с хорошими соперникам и побеждать их," — передаёт слова Надаля корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Следующим соперником Рафаэля на турнире будет француз Жо-Вильфрид Цонга.