Барти — о паре Маррей/Уильямс: не думаю, что кто-то хотел бы с ними встретиться
Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти прокомментировала информацию о том, что британец Энди Маррей сыграет в миксте на Уимблдоне с американкой Сереной Уильямс.
«Это потрясающая пара, не так ли? Они получат немало удовольствия. Не думаю, что какая-либо пара в сетке хотела бы встретиться с ними. С ними точно будут считаться. Я уверена, что все зрители будут поражены их игрой. Они увидят качественный теннис от двух настоящих чемпионов. Это будет увлекательная игра», — передаёт слова Барти корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили. Барти решила в этом году в миксте на Уимблдоне не играть.
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