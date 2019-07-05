Иснер — о лишённом призовых Томиче: такое поведение не красит нашу игру

Американец Джон Иснер отреагировал на решение британца Энди Маррея сыграть на Уимблдоне в миксте с американкой Сереной Уильямс.

«У меня не так много мыслей по этому поводу. Мне всё равно, если честно. Я рад, что Энди вернулся. Мы все этому рады. Но в конце концов это микст. Будет круто посмотреть на их игру, но особых размышлений у меня нет», — передаёт слова Иснера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

Джон также прокомментировал информацию о том, что австралиец Бернард Томич был лишён всех призовых за «несоответствие профессиональным стандартам» в матче первого круга с французом Жо-Вильфридом Цонгой.

«Я нормально к этому отношусь. Ты на этом турнире, играешь за большие деньги. Я не знал, думал ли он о такой возможности, но когда доходишь до такой стадии, то хочешь… Я не видел игру, но, конечно, такой штраф, все призовые — это существенно. Ты должен показывать максимум своих способностей, особенно если здоров. Лично я нормально принимаю такое решение. Такое поведение не красит нашу игру», — сказал Иснер.

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