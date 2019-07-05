Иснер — о лишённом призовых Томиче: такое поведение не красит нашу игру

Американец Джон Иснер отреагировал на решение британца Энди Маррея сыграть на Уимблдоне в миксте с американкой Сереной Уильямс.
«У меня не так много мыслей по этому поводу. Мне всё равно, если честно. Я рад, что Энди вернулся. Мы все этому рады. Но в конце концов это микст. Будет круто посмотреть на их игру, но особых размышлений у меня нет», — передаёт слова Иснера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Джон также прокомментировал информацию о том, что австралиец Бернард Томич был лишён всех призовых за «несоответствие профессиональным стандартам» в матче первого круга с французом Жо-Вильфридом Цонгой.
«Я нормально к этому отношусь. Ты на этом турнире, играешь за большие деньги. Я не знал, думал ли он о такой возможности, но когда доходишь до такой стадии, то хочешь… Я не видел игру, но, конечно, такой штраф, все призовые — это существенно. Ты должен показывать максимум своих способностей, особенно если здоров. Лично я нормально принимаю такое решение. Такое поведение не красит нашу игру», — сказал Иснер.
- 5 июля 2019
-
10:34
-
10:23
-
10:10
-
09:47
-
09:38
-
09:26
-
09:23
-
09:14
-
00:26
- 4 июля 2019
-
23:59
-
23:03
-
22:38
-
22:06
-
20:40
-
20:20
-
19:20
-
19:01
-
18:33
-
17:38
-
17:29
-
16:16
-
15:37
-
15:02
-
14:48
-
14:40
-
14:04
-
13:34
-
12:46
-
12:01
-
11:33
-
11:16
-
10:35
-
10:27
-
10:21
-
10:01