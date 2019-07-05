Федерер: если бы я был австралийцем, мне было бы сложнее

37-летний швейцарец Роджер Федерер рассказал о секрете своего спортивного долголетия. Во втором круге Уимблдона он обыграл хозяина кортов Джея Кларка со счётом 6:1, 7:6 (7:3), 6:2.
«Во-первых, нужно, чтобы организм со всем справлялся. Если бы я был из Южной Америки или Австралии, мне было бы сложнее из-за всех этих перелётов круглый год. Но Швейцария недалеко от других европейских стран. Это помогло мне легче выдержать нагрузки в туре. Также меня окружала крепкая команда.
Но и некоторые другие ветераны продолжают выступать, вроде Фелисьяно и Карловича. Я не один такой. Думаю, я хотел играть долго. Я давно принял решение долго выступать. В 2004 году, когда я стал первой ракеткой мира, я почувствовал, что хочу быть в туре ещё долго. Когда у тебя такой настрой в молодые годы, поддерживать его в дальнейшем становится легче", — передаёт слова Федерера корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Следующим соперником Федерера будет француз Люка Пуй.
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