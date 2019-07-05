Барти: Серена не знала, что я первая ракетка мира? Она давно не была на турнирах

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала слова американки Серены Уильямс о том, что 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» не знала о её позиции в рейтинге. На минувшей неделе Серена призналась, что пропустила момент, когда Эшли стала первой ракеткой мира.

Соотечественник Барти бывший теннисист Сэм Грот позднее назвал эти слова Уильямс позором.

«Я не видела слов Сэма. Мне кажется, Серена в последнее время не так часто была на турнирах. Если честно, я об этом не переживаю.

У меня были непростые времена, были и невероятные моменты. Думаю, за последние годы я научилась больше ценить позицию, на которой нахожусь, и наслаждаться игрой каждый день. В конце концов, это всего лишь теннисный матч. Если выиграешь, прекрасно. Если нет, это не конец света. Меня всё равно окружают удивительные люди. Мы каждый день наслаждаемся компанией друг друга и стараемся добиться максимума", — передаёт слова Барти корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.

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