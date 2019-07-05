Маррей: может, в ближайшие 10 дней расскажу хорошую историю о Серене

Британец Энди Маррей поделился ожиданиями от выступления в смешанном парном разряде на Уимблдоне вместе с американкой Сереной Уильямс.
«Мы с Сереной не так хорошо знаем друг друга. За эти годы мы не так много времени провели вместе. Конечно, я видел немало её матчей. Даже не знаю, в скольких финалах турниров „Большого шлема“ она играла. Она так долго была на вершине. Конечно, она потрясающая теннисистка.
Я раньше не думал о выступлении с ней в миксте. Я вообще не думал о миксте. Может, в ближайшие 10 дней расскажу хорошую историю о Серене. Но это случится после того, как мы проведём некоторое время на корте. Надеюсь, у меня будет хорошая история", — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
В первом круге турнира смешанных пар соперниками Маррея и Уильямс станут немец Андреас Мис и Алекса Гуарачи из Чили.
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