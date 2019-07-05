С. Уильямс: понятия не имею, что у Маррея на уме

Американка Серена Уильямс прокомментировала победу во втором круге Уимблдона над словенкой Каей Юван со счётом 2:6, 6:2, 6:4.

«По ходу матча моя игра улучшалась. Но мне не хватает игроковой практики, я это чувствую. Однако я приближаюсь к своему уровню. Как я уже говорила, один матч у меня идёт за пять. Я стараюсь извлекать уроки из каждого розыгрыша», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.



Серена также поделилась ожиданиями от выступления в миксте с британцем Энди Марреем.

«С нетерпением жду нашего матча. Это мне поможет. Обычно, когда я играю в паре, это помогает моей игре в одиночном разряде. Мне это нужно. Рада, что мне это предложили. Мы говорили с ним об этом раньше. Это было разумно, ведь я могу получить игровую практику. Для него это также имело смысл. Мы с ним хотим лучшего. И оба любим Уимблдон. Мы решили, что это можно устроить.

Энди — великолепный теннисист. Он один из наиболее сильных игроков в психологическом плане. Я понятия не имею, что у него на уме. Знаю лишь то, о чём думаю сама. Но всегда интересно услышать мнение другого чемпиона о своей игре. Это в любом случае беспроигрышный вариант для меня. Надеюсь, для него тоже", — сказала Уильямс.

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