Действующая чемпионка Кербер — о вылете с Уимблдона: надо поскорее это забыть
Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, являющаяся действующей победительницей Уимблдона, прокомментировала поражение во втором круге от представительницы США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6.
«Я весь матч старалась найти свою игру. Но с самого начала встречи я не очень хорошо себя чувствовала. Не знаю почему. Энергии не хватало. Да, соперница играла отлично. Она здорово провела третий сет. Я старалась. Но Дэвис — непростая соперница, она часто использовала резаные удары и здорово двигалась. Я не смогла завершить матч так, как хотела.
Конечно, я расстроена. Но иногда такие дни случаются. Нужно это принять, извлечь урок и постараться забыть как можно скорее", — передаёт слова Кербер корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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Главные матчи 5 июля: Медведев – Гоффен и Хачанов – Баутиста-Агут. А что ещё можно посмотреть в пятый день Уимблдона?
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