Действующая чемпионка Кербер — о вылете с Уимблдона: надо поскорее это забыть

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, являющаяся действующей победительницей Уимблдона, прокомментировала поражение во втором круге от представительницы США Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6.

«Я весь матч старалась найти свою игру. Но с самого начала встречи я не очень хорошо себя чувствовала. Не знаю почему. Энергии не хватало. Да, соперница играла отлично. Она здорово провела третий сет. Я старалась. Но Дэвис — непростая соперница, она часто использовала резаные удары и здорово двигалась. Я не смогла завершить матч так, как хотела.

Конечно, я расстроена. Но иногда такие дни случаются. Нужно это принять, извлечь урок и постараться забыть как можно скорее", — передаёт слова Кербер корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.