Багдатис назвал единственный момент карьеры, о котором он жалеет

Киприот Маркос Багдатис, завершивший карьеру после поражения от итальянца Маттео Берреттини во втором круге Уимблдоне, рассказал, о чём он жалеет за годы выступлений.
«Никаких сожалений у меня нет. Немногие знают, через что мне пришлось пройти. Я покинул родину в 14 лет, отправился в Париж. Мне пришлось много бороться. Я благодарен за всё, что теннис дал мне.
Я не могу ни о чём жалеть. Может, только об одном. О том посыле, который дал юным болельщикам, сломав четыре ракетки в Австралии. Я на самом деле не такой. Знаю, что многих это позабавило. Но я действительно жалею о случившемся», — передаёт слова Багдатиса корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
Видео инцидента, о котором говорит Маркос, доступно в аккаунте Australian Open TV в YouTube.
За карьеру 34-летний Багдатис выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде. В рейтинге ATP он поднимался до восьмой строчки. В 2006 году киприот дошёл до финала Australian Open.
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