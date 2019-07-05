Маррей рассказал, какой ответ нашёл на замечание Кирьоса

Британский теннисист Энди Маррей рассказал, как относится к австралийцу Нику Кирьосу, который славится скандальными выходками.
«Ник иногда становится лёгкой мишенью. У нас часто случаются перепалки. На днях он проходил мимо корта, на котором я тренировался, и сказал, что у меня нет никакого главного оружия, поэтому мои матчи всегда затягиваются.
Я ответил: «Это не помогло тебе одержать много побед надо мной, так что не важно, есть у тебя оружие или нет». Каждый раз, когда я с ним рядом, он что-то такое говорит.
Но в матче с Надалем он делал отличные вещи на корте. Я не так много видел, но, кажется, было весело. Мы слышали реакцию зрителей. Кажется, они были заведены. Следить за ним всегда увлекательно, это точно», — передаёт слова Маррея корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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