Свитолина с 7-го матчбола одолела Саккари на Уимблдоне, Возняцки выбыла
Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (31) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.
Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Украинка победила с седьмого матчбола.
За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка Петра Мартич (Хорватия, 24) — Даниэль Коллинз (США).
Уимблдон. Женщины. Третий круг
Чжан Шуай (Китай) — Каролина Возняцки (Дания, 14) — 6:4, 6:2.
В 2018 году победительницей Уимблдона стала немка Анжелика Кербер.
05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
8
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
32
Мария Саккари
М. Саккари
|1
|2
|3
|
|6
|6 1
|6
|
|3
|7 7
|2
05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
19
Каролина Возняцки
К. Возняцки
0 : 2
50
Чжан Шуай
Ч. Шуай
|1
|2
|3
|
|4
|2
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|6
|6
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