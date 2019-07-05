Свитолина с 7-го матчбола одолела Саккари на Уимблдоне, Возняцки выбыла

Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (31) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Украинка победила с седьмого матчбола.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка Петра Мартич (Хорватия, 24) — Даниэль Коллинз (США).

Уимблдон. Женщины. Третий круг

Чжан Шуай (Китай) — Каролина Возняцки (Дания, 14) — 6:4, 6:2.

В 2018 году победительницей Уимблдона стала немка Анжелика Кербер.

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