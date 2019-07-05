Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина с 7-го матчбола одолела Саккари на Уимблдоне, Возняцки выбыла

Свитолина с 7-го матчбола одолела Саккари на Уимблдоне, Возняцки выбыла
Теннис / Уимблдон 2019 0

Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (31) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Элина 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 6 двойных ошибок и 3 брейка. Украинка победила с седьмого матчбола.

За выход в четвертьфинал Свитолина поспорит с победительницей поединка Петра Мартич (Хорватия, 24) — Даниэль Коллинз (США).

Уимблдон. Женщины. Третий круг
Чжан Шуай (Китай) — Каролина Возняцки (Дания, 14) — 6:4, 6:2.

В 2018 году победительницей Уимблдона стала немка Анжелика Кербер.

05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
8
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 1
Мария Саккари
32
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
1 2 3
           
6 6 1 6
3 7 7 2
           
05 июля 2019 года, пятница. 13:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Каролина Возняцки
19
Дания
Каролина Возняцки
К. Возняцки
0 : 2
Чжан Шуай
50
Китай
Чжан Шуай
Ч. Шуай
1 2 3
           
4 2  
6 6  
           
Свитолина пожелала Гаспарян скорейшего выздоровления
Последние герои. Медведев и Хачанов сражаются за вторую неделю Уимблдона
Главные матчи 5 июля: Медведев – Гоффен и Хачанов – Баутиста-Агут. А что ещё можно посмотреть в пятый день Уимблдона?
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент