19-летняя украинка Ястремская впервые вышла в 4-й круг турнира «Большого шлема»
Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.
Даяна 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. 19-летняя украинка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг на соревнованиях «Большого шлема».
За выход в четвертьфинал Уимблдона Ястремская поспорит с китаянкой Чжан Шуай.
В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.
05 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
35
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
2 : 0
81
Виктория Голубич
В. Голубич
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Ястремская: кажется, трава на Уимблдоне стала выше
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