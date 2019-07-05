19-летняя украинка Ястремская впервые вышла в 4-й круг турнира «Большого шлема»

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвёртый круг Уимблдона, обыграв представительницу Швейцарии Викторию Голубич со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

Даяна 6 раз подала навылет, совершила 9 двойных ошибок и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 3 брейка. 19-летняя украинка впервые в карьере пробилась в четвёртый круг на соревнованиях «Большого шлема».

За выход в четвертьфинал Уимблдона Ястремская поспорит с китаянкой Чжан Шуай.

В 2018 году победительницей травяного турнира «Большого шлема» стала немка Анжелика Кербер. В финальном матче она обыграла американку Серену Уильямс со счётом 6:3, 6:3.