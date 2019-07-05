Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Теннис / Новости /

14 эйсов помогли Плишковой одолеть Се Шувэй и выйти в 1/8 финала Уимблдона

14 эйсов помогли Плишковой одолеть Се Шувэй и выйти в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвёртый круг Уимблдонскго турнира. В матче третьего раунда соревнований третья ракетка мира в трёх сетах обыграла Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Плишкова 14 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. Се Шувэй подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова сыграет с соотечественницей и тёзкой Каролиной Муховой, которая в матче третьего круга нанесла поражение 20-й сеяной, эстонке Анетт Контавейт, со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Мухова реализовала 2 брейк-пойнта из 11, подала 4 эйса и избежала двойных ошибок на подаче.

05 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Се Шувэй
29
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
С. Шувэй
1 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
3 6 4
6 2 6
           
05 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Каролина Мухова
68
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
2 : 0
Анетт Контавейт
20
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
1 2 3
           
7 6  
6 3  
           
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент