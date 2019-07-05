14 эйсов помогли Плишковой одолеть Се Шувэй и выйти в 1/8 финала Уимблдона
Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвёртый круг Уимблдонскго турнира. В матче третьего раунда соревнований третья ракетка мира в трёх сетах обыграла Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Плишкова 14 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. Се Шувэй подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Плишкова сыграет с соотечественницей и тёзкой Каролиной Муховой, которая в матче третьего круга нанесла поражение 20-й сеяной, эстонке Анетт Контавейт, со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Мухова реализовала 2 брейк-пойнта из 11, подала 4 эйса и избежала двойных ошибок на подаче.
05 июля 2019 года, пятница. 15:10 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
29
Се Шувэй
С. Шувэй
1 : 2
3
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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