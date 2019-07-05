14 эйсов помогли Плишковой одолеть Се Шувэй и выйти в 1/8 финала Уимблдона

Чешская теннисистка Каролина Плишкова вышла в четвёртый круг Уимблдонскго турнира. В матче третьего раунда соревнований третья ракетка мира в трёх сетах обыграла Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 2:6, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 46 минут. Плишкова 14 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 брейк-пойнта из 11. Се Шувэй подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и реализовала 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Плишкова сыграет с соотечественницей и тёзкой Каролиной Муховой, которая в матче третьего круга нанесла поражение 20-й сеяной, эстонке Анетт Контавейт, со счётом 7:6 (9:7), 6:3. Мухова реализовала 2 брейк-пойнта из 11, подала 4 эйса и избежала двойных ошибок на подаче.