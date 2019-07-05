Халеп отдала лишь 4 гейма Азаренко в матче за выход в 1/8 финала Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга седьмая сеяная Халеп в двух сетах нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко со счётом 6:3, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 6 минут. Халеп 1 раз подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. Азаренко подала 2 эйса, трижды ошиблась на подаче и один раз взяла подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Халеп сыграет с победительницей встречи между словенкой Полоной Херцог и 15-летней американкой Кори Гауфф, начавшей соревнования с квалификации.
Напомним, что действующая победительница Уимблдона, немецкая теннисистка Анжелика Кербер, не сможет защитить титул, так как потерпела поражение от американки Лорен Дэвис со счётом 6:2, 2:6, 1:6.
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