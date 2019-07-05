Джокович не без труда одолел Хуркача в третьем круге Уимблдона
Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга соревнований первая ракетка мира Джокович, который защищает завоёванный год назад титул, в четырёх сетах нанёс поражение 22-летнему поляку Хуберту Хуркачу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. Хуркач подал 13 эйсов, допустил 7 ошибок на подаче и упустил три возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с победителем встречи между 19-м сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером.
Ранее Джокович 4 раза выигрывал Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018).
05 июля 2019 года, пятница. 17:15 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
1
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 1
48
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
|1
|2
|3
|4
|5
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|7
|6 5
|6
|6
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|5
|7 7
|1
|4
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