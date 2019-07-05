Джокович не без труда одолел Хуркача в третьем круге Уимблдона

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга соревнований первая ракетка мира Джокович, который защищает завоёванный год назад титул, в четырёх сетах нанёс поражение 22-летнему поляку Хуберту Хуркачу со счётом 7:5, 6:7 (5:7), 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 59 минут. Джокович 9 раз подал навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 17. Хуркач подал 13 эйсов, допустил 7 ошибок на подаче и упустил три возможности взять подачу соперника.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Джокович сыграет с победителем встречи между 19-м сеяным канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и французом Уго Умбером.

Ранее Джокович 4 раза выигрывал Уимблдон (2011, 2014, 2015, 2018).