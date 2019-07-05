Медведев не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона, в пяти сетах проиграв Гоффену

Российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего круга 11-я ракетка соревнований Медведев в пяти сетах со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7 уступил 21-му сеяному бельгийцу Давиду Гоффену. Встреча продолжалась 3 часа 30 минут. Медведев подал 20 эйсов, допустил 9 двойных ошибок и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11. Гоффен 10 раз подал навылет, 4 раза ошибся на подаче и реализовал 7 брейков.

Медведев не сумел улучшить личный рекорд на Уимблдоне, как и в 2018 году завершив соревнования на стадии третьего раунда.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Медведев – Гоффен на Уимблдоне.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Гоффен сыграет с испанцем Фернандо Вердаско, который нанёс поражение итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:4, 7:6, 6:4.