Все россияне выбыли из одиночной сетки Уимблдона

После поражения Даниила Медведева от бельгийца Давида Гоффена в матче третьего круга — 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7 — в мужском одиночном разряде на Уимблдоне российских теннисистов больше не осталось.

Медведев не сумел улучшить личный рекорд в Лондоне, как и в 2018 году завершив соревнования на стадии третьего раунда. Лучшим достижением Даниила на турнирах «Большого шлема» является на данный момент выход в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2019.

Первая ракетка России Карен Хачанов в 2018 году вышел в четвёртый круг Уимблдонского турнира. На сей раз Карен не сумел повторить своё достижение, в матче третьего раунда уступив испанцу Роберто Баутисте-Агуту – 3:6, 6:7, 1:6. На предыдущем турнире «Большого шлема», Открытом чемпионате Франции, Хачанов дошёл до четвертьфинала.

Ранее, во втором круге, завершил выступление на Уимблдоне Андрей Рублёв, для которого это также повторение лучшего результата на травяном мэйджоре. Лучшим достижением Рублёва на турнирах «Большого шлема» является выход в четвертьфинал US Open – 2017.

Медведев не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона, в пяти сетах проиграв Гоффену