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Теннисисты неожиданно попали под душ во время матча на Уимблдоне

Теннисисты неожиданно попали под душ во время матча на Уимблдоне
Теннис / Уимблдон 2019 0

Курьёзный случай с участием немки Лауры Зигемунд и Артёма Ситака из Новой Зеландии произошёл во время матча первого круга соревнований смешанных пар на Уимблдоне. Теннисисты отдыхали в перерыве между вторым и третьим сетами, когда вдруг оказались под «душем». Зигемунд сразу бросилась спасать свои вещи, Ситак успел лишь встать до того, как организаторы закрыли прорыв в поливочном шланге, из которого и хлынула вода. Казалось, инцидент исчерпан, но тут вода полилась вновь – уже в обе стороны, намочив также соперников, британско-хорватский дуэт Кеннет Скупски/Дария Юрак, и самих организаторов.

К инциденту счёт в матче по сетам был равным – 1:1, но в итоге пострадавшие Зигемунд и Ситак выиграли – 3:6, 6:3, 6:4.

Видео доступно в «инстаграме» Уимблдона.

05 июля 2019 года, пятница. 19:00 МСК
Уимблдон — микст. 1-й круг
Матч окончен
Артём Ситак
Новая Зеландия
Артём Ситак
Лаура Зигемунд
Германия
Лаура Зигемунд
А. Ситак Л. Зигемунд
2 : 1
Кеннет Скупски
Великобритания
Кеннет Скупски
Дария Юрак
Хорватия
Дария Юрак
К. Скупски Д. Юрак
1 2 3
           
3 6 6
6 3 4
           
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