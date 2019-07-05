Теннисисты неожиданно попали под душ во время матча на Уимблдоне

Курьёзный случай с участием немки Лауры Зигемунд и Артёма Ситака из Новой Зеландии произошёл во время матча первого круга соревнований смешанных пар на Уимблдоне. Теннисисты отдыхали в перерыве между вторым и третьим сетами, когда вдруг оказались под «душем». Зигемунд сразу бросилась спасать свои вещи, Ситак успел лишь встать до того, как организаторы закрыли прорыв в поливочном шланге, из которого и хлынула вода. Казалось, инцидент исчерпан, но тут вода полилась вновь – уже в обе стороны, намочив также соперников, британско-хорватский дуэт Кеннет Скупски/Дария Юрак, и самих организаторов.

К инциденту счёт в матче по сетам был равным – 1:1, но в итоге пострадавшие Зигемунд и Ситак выиграли – 3:6, 6:3, 6:4.

Видео доступно в «инстаграме» Уимблдона.