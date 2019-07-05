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15-летняя Гауфф — самая молодая за 28 лет теннисистка в 1/8 финала Уимблдона

15-летняя Гауфф — самая молодая за 28 лет теннисистка в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего раунда соревнований Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, одержала волевую победу над словенкой Полоной Херцог со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Гауфф трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Херцог подала 4 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.

За выход в четвертьфинал Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, сыграет с седьмой сеяной румынкой Симоной Халеп.

В 1991 году на тот момент 15-летняя американка Дженнифер Каприати дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она была чуть моложе Гауфф.

05 июля 2019 года, пятница. 19:25 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Полона Херцог
60
Словения
Полона Херцог
П. Херцог
1 : 2
Кори Гауфф
313
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
1 2 3
           
6 6 7 5
3 7 9 7
           
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