15-летняя Гауфф — самая молодая за 28 лет теннисистка в 1/8 финала Уимблдона
Американская теннисистка Кори Гауфф вышла в 1/8 финала Уимблдонского турнира. В матче третьего раунда соревнований Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, одержала волевую победу над словенкой Полоной Херцог со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:5. Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. Гауфф трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. Херцог подала 4 эйса, 4 раза ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка.
За выход в четвертьфинал Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, сыграет с седьмой сеяной румынкой Симоной Халеп.
В 1991 году на тот момент 15-летняя американка Дженнифер Каприати дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Она была чуть моложе Гауфф.
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