Поражения Азаренко и Возняцки — в обзоре 3-го круга Уимблдона

Украинка Элина Свитолина, посеянная на Уимблдоне под восьмым номером, вышла в четвёртый круг, обыграв представительницу Греции Марию Саккари (31) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Чешская теннисистка Каролина Плишкова также вышла в четвёртый круг Уимблдонскго турнира. В матче третьего раунда соревнований третья ракетка мира в трёх сетах обыграла Се Шувэй (28) из Китайского Тайбэя со счётом 6:3, 2:6, 6:4.

В матче третьего раунда соревнований американская теннисистка Кори Гауфф, начавшая соревнования с квалификации, одержала волевую победу над словенкой Полоной Херцог со счётом 3:6, 7:6 (9:7), 7:5.

В матче третьего круга седьмая сеяная румынская теннисистка Симона Халеп в двух сетах нанесла поражение белоруске Виктории Азаренко со счётом 6:3, 6:1.

Датчанка Каролина Возняцки не сумела преодолеть барьер третьего раунда, потерпев поражение от китайской теннисистки Чжан Шуай — 6:4, 6:2.

Видеообзор матчей третьего круга доступен на «Чемпионате».