Халеп рассказала, с кем хотела бы сыграть в миксте

Румынская теннисистка Симона Халеп, обыгравшая в третьем круге Уимблдона представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:3, 6:1, заявила, с кем могла бы сыграть в смешанном парном разряде.
«Я очень довольна. Думаю, провела лучший матч в сезоне. Я уверенно себя чувствовала и действовала агрессивно, даже когда проигрывала в первом сете.
Ожидала, что будет тяжёлый матч. Счастлива, что победила такую классную теннисистку, как Вика. Уступая ей, я продолжала сражаться за каждый мяч и не думала о счёте.
Могу ли я начать выступать в миксте? Не думала про это. Но если я решу сыграть, то только с Хорией Текэу. Нам надо выиграть медаль на Олимпийских играх, а для этого необходимо потренироваться. Он — единственный партнёр, которого я бы выбрала", — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.
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