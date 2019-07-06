Халеп рассказала, с кем хотела бы сыграть в миксте

Румынская теннисистка Симона Халеп, обыгравшая в третьем круге Уимблдона представительницу Беларуси Викторию Азаренко со счётом 6:3, 6:1, заявила, с кем могла бы сыграть в смешанном парном разряде.

«Я очень довольна. Думаю, провела лучший матч в сезоне. Я уверенно себя чувствовала и действовала агрессивно, даже когда проигрывала в первом сете.

Ожидала, что будет тяжёлый матч. Счастлива, что победила такую классную теннисистку, как Вика. Уступая ей, я продолжала сражаться за каждый мяч и не думала о счёте.

Могу ли я начать выступать в миксте? Не думала про это. Но если я решу сыграть, то только с Хорией Текэу. Нам надо выиграть медаль на Олимпийских играх, а для этого необходимо потренироваться. Он — единственный партнёр, которого я бы выбрала", — передаёт слова Халеп корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.