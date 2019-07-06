Медведев со злости ударил ракеткой о газон после поражения на Уимблдоне

Российский теннисист Даниил Медведев был крайне разочарован результатом матча с бельгийцем Давидом Гоффеном в 1/16 финала Уимблдона. При выходе со стадиона уроженец Москвы сильно ударил ракеткой о газон, после чего покинул корт.

Россиянин проиграл со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7. В пятом сете Даниил вёл с брейком, но в итоге позволил сопернику переломить ход встречи.

Медведев не сумел улучшить личный рекорд на Уимблдоне, и, как и в 2018 году, завершил соревнования на стадии третьего раунда.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Гоффен поспорит с испанцем Фернандо Вердаско, который нанёс поражение итальянцу Томасу Фаббьяно со счётом 6:4, 7:6, 6:4.

Действующим победителем турнира является первая ракетка мира серб Новак Джокович.