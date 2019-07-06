Квитова и Бертенс потеряли шансы возглавить рейтинг WTA после Уимблдона

Сразу две теннисистки выбыли из борьбы за первую строчку рейтинга WTA по итогам Уимблдона после завершения матчей третьего круга. Голландка Кики Бертенс потеряла шансы, проиграв чешке Барборе Стрыцовой со счётом 5:7, 1:6.
Другая спортсменка из Чехии, Петра Квитова, вышла в 1/8 финала, выиграв у польки Магды Линетт – 6:3, 6:2. Однако действующая первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии также продолжает борьбу за победу на Уимблдоне. В матче третьего круга Барти нанесла поражение британке Хэрриет Дарт – 6:1, 6:1. Таким образом, у Эшли после Уимблдона будет не менее 6605 очков. Квитова, даже в случае завоевания титула, наберёт только 6545.
В итоге первой ракеткой мира после Уимблдона либо останется Барти, либо станет чешка Каролина Плишкова. Это случится, если Барти остановится в 1/8 финала или четвертьфинале, а Плишкова дойдёт до финала, а также если Каролина выиграет Уимблдон.
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