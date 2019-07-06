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Квитова и Бертенс потеряли шансы возглавить рейтинг WTA после Уимблдона

Квитова и Бертенс потеряли шансы возглавить рейтинг WTA после Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Сразу две теннисистки выбыли из борьбы за первую строчку рейтинга WTA по итогам Уимблдона после завершения матчей третьего круга. Голландка Кики Бертенс потеряла шансы, проиграв чешке Барборе Стрыцовой со счётом 5:7, 1:6.

Другая спортсменка из Чехии, Петра Квитова, вышла в 1/8 финала, выиграв у польки Магды Линетт – 6:3, 6:2. Однако действующая первая ракетка мира Эшли Барти из Австралии также продолжает борьбу за победу на Уимблдоне. В матче третьего круга Барти нанесла поражение британке Хэрриет Дарт – 6:1, 6:1. Таким образом, у Эшли после Уимблдона будет не менее 6605 очков. Квитова, даже в случае завоевания титула, наберёт только 6545.

В итоге первой ракеткой мира после Уимблдона либо останется Барти, либо станет чешка Каролина Плишкова. Это случится, если Барти остановится в 1/8 финала или четвертьфинале, а Плишкова дойдёт до финала, а также если Каролина выиграет Уимблдон.

06 июля 2019 года, суббота. 13:05 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Магда Линетт
75
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
0 : 2
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
1 2 3
           
3 2  
6 6  
           
06 июля 2019 года, суббота. 15:30 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Кики Бертенс
4
Нидерланды
Кики Бертенс
К. Бертенс
0 : 2
Барбора Стрыцова
54
Чехия
Барбора Стрыцова
Б. Стрыцова
1 2 3
           
5 1  
7 6  
           
06 июля 2019 года, суббота. 15:20 МСК
Уимблдон (ж). 3-й круг
Матч окончен
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
2 : 0
Хэрриет Дарт
182
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
1 2 3
           
6 6  
1 1  
           
Барти может потерять звание первой ракетки мира по итогам Уимблдона
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