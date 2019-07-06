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Кукушкин одолел Штруффа и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Кукушкин одолел Штруффа и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона
Теннис / Уимблдон 2019 0

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга Кукушкин нанёс поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. При счёте 2:2 в четвёртом сете стало плохо 60-летней болельщице на трибунах. Теннисисты и зрители покинули корт, чтобы не мешать медицинской бригаде. Женщина была отправлена в больницу, после чего встречу доиграли.

Кукушкин 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Штруфф подал 26 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Кукушкин сразится с японцем Кеем Нисикори (8).

Для Кукушкина выход в четвёртый круг Уимблдона — лучший результат в карьере. Выйдя в 1/8 финала Михаил повторил своё достижение на Australian Open — 2012. Далее на турнирах «Большого шлема» Кукушкин не проходил.

06 июля 2019 года, суббота. 15:40 МСК
Уимблдон (м). 3-й круг
Матч окончен
Ян-Леннард Штруфф
33
Германия
Ян-Леннард Штруфф
Я. Штруфф
1 : 3
Михаил Кукушкин
58
Казахстан
Михаил Кукушкин
М. Кукушкин
1 2 3 4 5
               
3 6 5 6 5  
6 7 7 4 7  
               
Матч Кукушкина со Штруффом прерван из-за обморока зрителя на трибунах
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