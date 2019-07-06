Кукушкин одолел Штруффа и впервые в карьере вышел в 1/8 финала Уимблдона

Теннисист из Казахстана Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала Уимблдона. В матче третьего круга Кукушкин нанёс поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу со счётом 6:3, 7:6 (7:5), 4:6, 7:5. Встреча продолжалась 3 часа 18 минут. При счёте 2:2 в четвёртом сете стало плохо 60-летней болельщице на трибунах. Теннисисты и зрители покинули корт, чтобы не мешать медицинской бригаде. Женщина была отправлена в больницу, после чего встречу доиграли.
Кукушкин 7 раз подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 13. Штруфф подал 26 эйсов, 7 раз ошибся на подаче и реализовал 2 брейка.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Кукушкин сразится с японцем Кеем Нисикори (8).
Для Кукушкина выход в четвёртый круг Уимблдона — лучший результат в карьере. Выйдя в 1/8 финала Михаил повторил своё достижение на Australian Open — 2012. Далее на турнирах «Большого шлема» Кукушкин не проходил.
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