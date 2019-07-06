С. Уильямс: предпочла бы не сыграть вместе с Марреем, а увидеть этот матч

Американская теннисистка Серена Уильямс поделилась впечатлениями от первого матча на Уимблдоне в смешанной паре с британцем Энди Марреем. Уильямс и Маррей в двух сетах нанесли поражение немцу Андреасу Мису и Алексе Гуарачи из Чили со счётом 6:4, 6:1.

«Думаю, что это было весело. Во всяком случае, мне. Некоторые моменты были забавными. Конечно, мы играем, чтобы побеждать, но и ради удовольствия тоже. Рада играть на одном корте с Энди, особенно сейчас, на Уимблдоне. Ведь всякий раз, когда ты выигрываешь на «Большом шлеме», ты чему-то учишься. А в нашей совместной игре мы ещё очень молоды, и нам есть чему поучиться (улыбается).

В какой-то момент перед матчем с Энди я начала испытывать большое давление: о, Боже мой, я должна обязательно выиграть, потому что этот матч настолько раскручен, что я хочу его увидеть. Предпочла бы не сыграть в этом матче, а увидеть его. Наверное, постараюсь получить видеозапись и посмотреть. В целом думаю, что довольно-таки хорошо смогла справиться со своими нервами, даже лучше, чем думала», — приводит слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.