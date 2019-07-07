С. Уильямс — о Гауфф: я её большая поклонница, горжусь ей

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс рассказала о своём отношении к 15-летней соотечественнице Кори Гауфф, которая дошла до 1/8 финала Уимблдона.

«Думаю, что она делает всё просто замечательно. На самом деле я её большая поклонница и очень переживаю за неё. Мне нравится её семья. В общем, просто невозможно чувствовать себе более гордой, чем я за неё. Было бы неправильно вмешиваться сейчас, давать советы. Думаю, что у неё и так всё отлично.

Некоторые 15-летние, как и я в своё время, не знали бы что делать на Уимблдоне. Но есть 15-летняя Коко, которая знает и делает. Она на другом уровне и полностью готова. Но не все одинаковы в 15 лет», — передаёт слова Уильямс корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.