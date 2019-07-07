Победы Надаля и Федерера — в видеообзоре 3-го круга Уимблдона

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в 1/8 финала Уимбдлона. В матче третьего круга третий сеяный Надаль в трёх сетах нанёс поражение французу Жо-Вильфриду Цонге со счётом 6:2, 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 48 минут.
В 1/8 финала Уимблдонского турнира также вышел швейцарский теннисист Роджер Федерер. В матче третьего круга вторая ракетка турнира Федерер в трёх сетах обыграл француза Люка Пуи со счётом 7:5, 6:2, 7:6 (7:4). Встреча продолжалась 2 часа 5 минут.
Теннисист из Японии Кей Нисикори, посеянный на Уимблдоне под 8-м номером, сумел пробиться в следующий круг, переиграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:4, 6:3, 6:2.
Видеообзор матчей третьего круга доступен на «Чемпионате».
Действующим победителем травяного турнира «Большого шлема» является первая ракетка мира серб Новак Джокович. В прошлогоднем финале он победил южноафриканца Кевина Андерсона.
Нынешний розыгрыш Уимблдона завершится 14 июля.
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