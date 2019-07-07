Томич — о лишении всех призовых на Уимблдоне: я ведь не проиграл 0:6, 0:6, 0:6

Австралийский теннисист Бернард Томич, который был оштрафован на Уимблдоне на всю сумму призовых за безвольное поражение в первом круге от француза Жо-Вильфрида Цонги со счётом 2:6, 1:6, 4:6, заявил, что намерен оспорить решение организаторов турнира.
«Я прилетел из Турции, где уступил в четвертьфинале, провёл несколько матчей в 40-градусной жаре. Я устал и в выходные немного приболел. Потом боролся с одним из лучших игроков на траве, уступил — 2:6, 1:6, 4:6, но не 0:6, 0:6, 0:6. С самого начала знал, что у меня не много шансов, поэтому чувствовал себя подавленным. Но я вышел на корт, потому что это Уимблдон.
В этот раз я был сверхмедлительным. Цонга великолепно подавал. У меня не возникло шансов при 2:6, 1:6. В третьем сете сыграл чуть лучше, но всё прошло слишком быстро.
Моих усилий не хватило на хорошее выступление. Извините, ребята, за плохое самочувствие", — приводит слова Томича The Age.
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