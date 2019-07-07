Тарпищев: современные дети по физике уступают поколению 1-й ракетки мира Лендла

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, с какими проблемами сталкивается подрастающая молодёжь в теннисе.

«Если говорить о болельщицком интересе к теннису, то поднялся возраст ценителей игры — до 60 лет. Почему это происходит? Молодёжи из-за появления гаджетов зачастую не хватает терпения, не хватает внимания что-то долго смотреть. Они не могут три часа смотреть даже напряжённый, интересный теннисный матч, не говоря уже о пятичасовых встречах. Они становятся неусидчивыми. Реформы, которые провели в теннисе, когда молодёжь на итоговом турнире играла до четырёх геймов в сете, направлены на выплёскивание адреналина. Нельзя терять молодёжь, она сейчас не такая, какой была прежде. Грубо говоря, отчасти психованная. Сейчас молодёжь психически более слабая, менее терпеливая.

Если сравнить поколение экс-первой ракетки мира Ивана Лендла и нынешних детей, то сейчас дети по всем физическим позициям и моторике на 30 процентов хуже, чем были в 70-х. О чём мы тогда говорим? И это не только в теннисе так", — цитирует Тарпищева «Р-Спорт».