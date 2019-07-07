Медведев — об итогах Уимблдона: можно было хотя бы до Джоковича дойти

Российский теннисист Даниил Медведев, который не сумел выйти в 1/8 финала Уимблдона, уступив бельгийцу Давиду Гоффену со счётом 6:4, 2:6, 6:3, 3:6, 5:7, прокомментировал своё выступление. При некоторых раскладах Медведев, защитивший очки, набранные на турнире в Лондоне в 2018 году, по итогам травяного мэйджора может стать 10-й ракеткой мира.
«Очень приятно, но это один из этапов, потом очень важно в этой десятке остаться и держаться, потому что пройдёт какое-то время и будешь смотреть: «Ну, был я десятке и что?» Приятно, если там останусь. Но, конечно, обидно, потому что сетка была неплохая и можно было хотя бы до Джоковича дойти и тогда и ещё выше в рейтинге подняться или хотя бы заработать очки. Рад, что стабильность дала свои плоды, если окажусь в десятке после Уимблдона.
Моя задача — стараться прогрессировать каждый турнир и выигрывать как можно больше матчей. За счёт этого будут рейтинг, финалы и, может быть титулы. И если быть в Итоговом турнире к концу года, то значит, ты как раз это всё и сделал. Это очень хорошая цель. Но главная цель – никогда не останавливаться на достигнутом. Если буду на Итоговом, то значит могу быть восьмым или даже четвёртым, лучше, конечно, четвёртым», — сказал Медведев Eurosport.
По сетке Уимблдона Медведев и первая ракетка мира серб Новак Джокович могли встретиться в четвертьфинале.
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