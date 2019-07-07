Берреттини: Федерер будет изучать мою игру перед 1/8 финала? Это комплимент

23-летний итальянский теннисист Маттео Берреттини рассказал о своих ожиданиях от предстоящего матча 1/8 финала Уимблдона против швейцарца Роджера Федерера.

«Это безумие, что происходит. Я должен это осознать, но я действительно счастлив и горжусь собой, что вышел в четвёртый круг.

Что будет ключевым фактором, чтобы победить Роджера? Я должен поговорить с моим тренером, он скажет (улыбается). Но наверняка это будет невероятный опыт для меня. Думаю, что у меня есть оружие, чтобы сыграть в свой теннис, и посмотрим, что произойдёт. Я буду сосредоточен на своей подаче, постараюсь сыграть агрессивно. Думаю, что в этом суть.

Когда я был ребёнком и играл в теннис, но не как профессионал, то смотрел на него как на лучшего игрока. Я болел за него. Перестал, когда увидел своё имя в сетке на одном из турниров, где он также играл. Теперь нам предстоит сыграть в одном матче, так что я точно не смогу его поддерживать (улыбается). Я рос, глядя на его матчи, так что наша встреча будет исполнением мечты.

Команда Федерера будет изучать мою игру перед нашей встречей? Вряд ли Роджеру это нужно, чтобы победить меня. Но если это так, то я горд, что они изучат меня. Это своего рода комплимент, которым можно гордиться», — передаёт слова Берреттини корреспондент «Чемпионата» Анастасия Романова.