Сандгрен — о переезде в гостиницу: не планировал играть на 2-й неделе Уимблдона

94-я ракетка мира, 27-летний американец Теннис Сандгрен, впервые вышедший в 1/8 финала Уимблдона рассказал, что ему пришлось сменить место проживания, потому что его бронирование на Airbnb закончилось.

Сандгрен играет в основной сетке Уимблдона во второй раз в карьере. В 2018 году он вылетел уже после первого круга.

«Я жил в квартире, но вчера из неё переехал, потому что моя бронь закончилась. Зачем мне было бронировать на две недели? Я не планировал играть на второй (смеётся). Теперь я в гостинице, и это удобно. Пока погода нежаркая, и в моей комнате прохладно, что здорово. Но когда выходит солнце и становится жарко, это тяжело.

Здорово выйти в четвёртый круг. Не ожидал. Последние несколько месяцев были тяжёлыми для меня. Казалось, я играл в свой лучший теннис, но испытывал трудности и проигрывал матчи. Сейчас чувствую, что всё встает на свои места, что я хорошо играю, и всё идёт так, как хотелось бы», — приводит слова Сандгрена пресс-служба АТР.

За выход в четвертьфинал Сандгрен сыграет с соотечественником Сэмом Куэрри.