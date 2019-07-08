Сандгрен — о переезде в гостиницу: не планировал играть на 2-й неделе Уимблдона

94-я ракетка мира, 27-летний американец Теннис Сандгрен, впервые вышедший в 1/8 финала Уимблдона рассказал, что ему пришлось сменить место проживания, потому что его бронирование на Airbnb закончилось.
Сандгрен играет в основной сетке Уимблдона во второй раз в карьере. В 2018 году он вылетел уже после первого круга.
«Я жил в квартире, но вчера из неё переехал, потому что моя бронь закончилась. Зачем мне было бронировать на две недели? Я не планировал играть на второй (смеётся). Теперь я в гостинице, и это удобно. Пока погода нежаркая, и в моей комнате прохладно, что здорово. Но когда выходит солнце и становится жарко, это тяжело.
Здорово выйти в четвёртый круг. Не ожидал. Последние несколько месяцев были тяжёлыми для меня. Казалось, я играл в свой лучший теннис, но испытывал трудности и проигрывал матчи. Сейчас чувствую, что всё встает на свои места, что я хорошо играю, и всё идёт так, как хотелось бы», — приводит слова Сандгрена пресс-служба АТР.
За выход в четвертьфинал Сандгрен сыграет с соотечественником Сэмом Куэрри.
- 8 июля 2019
-
00:50
- 7 июля 2019
-
22:31
-
21:31
-
20:07
-
18:25
-
16:02
-
14:48
-
12:29
-
10:52
-
05:45
-
02:30
-
00:59
-
00:44
- 6 июля 2019
-
23:59
-
23:38
-
23:09
-
22:44
-
21:52
-
21:15
-
20:35
-
19:20
-
18:50
-
18:35
-
16:36
-
15:09
-
14:12
-
13:23
-
10:32
-
09:12
-
03:54
-
03:41
- 5 июля 2019
-
22:50
-
22:28
-
21:25
-
20:50