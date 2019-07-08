П. Макинрой: чувствую, что сегодня на Уимблдоне будет большая сенсация

Чемпион «Ролан Гаррос» 1989 года в парном разряде, тренер и спортивный комментатор Патрик Макинрой предположил, что в матчах четвёртого круга Уимблдона, которые состоятся сегодня, 8 июля, болельщиков ожидает неожиданный результат.

«Я чувствую, что сегодня будет большая сенсация», — написал Макинрой в своём «твиттере».

В комментариях предположили, что Патрик, вероятно, говорил о матчах мужского одиночного разряда. Однако Макинрой не стал называть конкретную игру.

Действующий чемпион серб Новак Джокович сыграет с французом Уго Умбером, швейцарец Роджер Федерер встретится с итальянцем Маттео Берреттини, испанец Рафаэль Надаль сыграет с португальцем Жоау Соузой.

В женском турнире первая ракетка мира австралийка Эшли Барти проведёт матч с американкой Элисон Риске, румынка Симона Халеп сразится с 15-летней американкой Кори Гауфф, а Серена Уильямс встретится с испанкой Карлой Суарес-Наварро.