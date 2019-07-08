Виландер — о Серене: так хорошо она выглядит впервые после рождения ребёнка

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира швед Матс Виландер оценил выступление американки Серены Уильямс на Уимблдоне-2019. 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» дошла до 1/8 финала, где сыграет с испанкой Карлой Суарес-Наварро.

«Думаю, Серена выглядит отлично. Она упорно работала и сейчас находится в более хорошей форме, чем в Париже. Вообще, так хорошо она выглядит впервые после рождения ребёнка, несмотря на то что в прошлом году Серена дважды играла в финалах турниров „Большого шлема“.

Но в то же время мне кажется, что она нервничает. Уильямс медленно входит в игру — как это получается после разминки? Это говорит о том, что она не в полной мере уверена в своей игре», — цитирует Виландера Tennis Head.

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